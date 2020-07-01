Полицейские задержали в Старой Риге голую окровавленную женщину с ножом

В среду около 11 часов утра в ходе патрулирования в Старой Риге, сотрудники Рижской полиции самоуправления заметили голую женщину, которая была в крови и держала в руках нож, пишет rus.delfi.lv.
Женщину передали медикам. Установлено, что она была в одной из квартир в Старой Риге с мужчиной. Полицейские отправились на указанный адрес и встретили там раненого мужчину. Он также был передан медикам скорой.
Информация о случившемся передана Государственной полиции. На данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.
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