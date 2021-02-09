Полгода протестов в Беларуси: победа или поражение противников Лукашенко?

Уже шесть месяцев Беларусь живет в условиях политического кризиса. Недовольные официальными результатами президентских выборов тысячи белорусов вышли на улицы 9 августа 2020 года и, несмотря на насилие, жестокость и репрессии со стороны властей, до сих пор продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

За эти полгода в многочисленных маршах протеста приняли участие сотни тысяч человек. Однако масштабное гражданское сопротивление, западные санкции и делегитимизация Александра Лукашенко за пределами Беларуси и в значительной мере внутри страны так и не привели к желаемому результату. Каковы главные итоги полугодового протеста и означает ли отсутствие победы их участников их же поражение — у DW.

Протесты в Беларуси — мирно, масштабно, децентрализовано, но без победы



Новейшая белорусская история ранее не знала столь продолжительной и масштабной кампании протеста. За последние полгода он затронул практически все слои населения — на акции выходили женщины, студенты, пенсионеры, медики, учителя, айтишники. Причем как в традиционно политически активном Минске, так и в небольших городах Беларуси.

Беспрецедентное насилие со стороны силовиков во время первых "трех ночей террора" — так называют события 9-12 августа протестующие — не изменило мирного характера протестного движения, но добавило к требованиям демонстрантов, выступающих против шестого президентского срока Александра Лукашенко, еще одно — прекратить насилие и освободить политзаключенных.

Еще одна особенность белорусского протеста — отсутствие лидеров, которое не мешало людям по воскресеньям практически до наступления холодов выходить на мирные марши. Вскоре после выборов экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, ставшая символом протеста, была вынуждена покинуть страну, уполномочив вести переговоры с властями Координационный совет (КС). В ответ власти возбудил против членов основного состава КС несколько уголовных дел — сейчас его лидеры либо в тюрьме, либо за границей.

Усилия демонстрантов, без устали скандировавших "Уходи!", спустя шесть месяцев протестов к успеху так и не привели. К концу 2020 года их массовость упала, формат изменился, акцент делается на акциях по месту жительства."Политический результат не достигнут: протестующие не победили, власть осталась той же. Но демонстранты продемонстрировали многочисленные примеры смелости, способности к организации, мобилизации и самопожертвования", — отмечает политический аналитик из Sense Analytics Артем Шрайбман.