Показывал "Американский пирог" вместо уроков математики: в рижской школе уволили учителя

Директор средней школы Кшиштоф Ширшень рассказал, что педагог в этой школе работает первый год. У школы летом были две вакансии — учителя математики и спорта. Преподавать математику не захотел никто, а на вакансию учителя спорта было подано больше десяти заявок. В результате учитель математики был выбран из этих претендентов. У него не было опыта преподавания математики, он преподавал только спорт и уроки здоровья — однако, с предложением он согласился, поскольку заканчивал Рижский технический университет.

Вскоре начали поступать жалобы от родителей: учитель на уроке обсуждает сексуальную ориентацию людей, включает музыку, показывает двусмысленные видео.

Школа решила информировать соответствующие инстанции, чтобы предупредить другие школы о методах работы этого педагога.