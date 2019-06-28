Подробности встречи: Путин и Трамп пошутили о «вмешательстве России» и обсудили украинских моряков

По словам Пескова, тема была затронута Трампом. Путин дал ему необходимые разъяснения по этому вопросу, отметил в Кремле.

Песков также по итогам встречи отметил, что констатирует конструктивный подход Трампа, а также «желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве».

В ходе встречи с президентом РФ американский лидер пошутил про «вмешательство РФ» в выборы в США, пишет ТАСС.

Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, требовал ли он от Путина «не вмешиваться в американские выборы».

Трамп повернулся к Путину и с улыбкой сказал: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Отмечается, что это вызвало улыбка российского лидера и госсекретаря Майка Помпео, который также был в комнате.

Лидеры США и РФ встретились в ходе саммита G20 в Осаке.