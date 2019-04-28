Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан, перед атакой он опубликовал антисемитское письмо

Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в стрельбе. "Подозреваемый взят под стражу", — сказал шериф округа Сан-Диего Билл Гор на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News, уточнив позднее, что речь идет о белом 19-летнем мужчине по имени Джон Ирнест, который до этого проживал непосредственно в Сан-Диего.

Шериф также подтвердил, что в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были в скором времени доставлены в больницу. "К сожалению, одна из пострадавших умерла от полученных ранений", — добавил он.

Мэр города Поуэй Стив Вос назвал данный инцидент преступлением на почве ненависти. "Наши мысли и молитвы направлены к семьям [пострадавших] и тем, кто займется расследованием", — сказал он.

По данным телеканала NBC, Джон Ирнест утром в день нападения разместил на одном из порталов для обмена файлами публикацию, ссылку на которуюон опубликовал в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что "вскоре начнется трансляция".

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.

Джон Ирнест был также назван одним из подозреваемых по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте этого года.