Под Вильнюсом упал самолет: есть погибшие

Департамент полиции Литвы уточнил, что у деревни Кена, в полях, упал самолет аэроклуба им. С.Дарюса и С.Гиренаса. Во время инцидента погибли двое мужчин.

Один из членов аэроклуба информировал Delfi, что оба погибших — не новички. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется. Один из погибших — участник международных чемпионатов высшего пилотажа Дональдас Блейфертас. В 2016 году он получил серебряный знак отличия мастера высшего пилотажа международного класса. Мужчина был и чемпионом соревнований по высшему пилотажу Литвы.

В субботу Блейфертас летел с гражданином Италии. Мужчина, по имеющимся данным, приехал с подругой, которая ждала его на земле.