Под Нижним Новгородом произошли два взрыва на производстве тротила

Информация о пострадавших пока не поступала, передает "Спектр".

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ „Кристалл“ в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются», — сказал собеседник агентства.

«Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода „Кристалл“. Данные о пострадавших уточняются», — пояснил собеседник информагентства источник, в здании начался пожар.