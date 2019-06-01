Под Нижним Новгородом произошли два взрыва на производстве тротила

В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, произошло два мощных взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
Информация о пострадавших пока не поступала, передает "Спектр".
«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ „Кристалл“ в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются», — сказал собеседник агентства.
«Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода „Кристалл“. Данные о пострадавших уточняются», — пояснил собеседник информагентства источник, в здании начался пожар.