Почетный консул Латвии в Украине задержан за крупную контрабанду сигарет

Согласно информации Пограничной службы Украины, автомобиль Тoyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами пересекал границу страны на пограничном пункте "Тиса". В машине находились три человека. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска.

Чтобы осуществить пограничный контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в машине находилось 6550 пачек (три чемодана) сигарет. В действиях мужчины украинские правоохранительные органы усматривают признаки двух уголовных преступлений — подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также мужчина обвиняется в административном правонарушении — злостном неповиновении пограничникам.

Инцидент произошел в среду вечером. Украинское издание "Ужгород" отмечает, что задержанный оказался почетным консулом Латвии в Ужгороде и Закарпатской области Юрием Игнатко, 1990 года рождения. Министерство иностранных дел Латвии подтвердило порталу Delfi эту информацию. В четверг утром Игнатко уже был отозван с поста.