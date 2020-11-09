Почему во Франции так много мусульман становятся радикалами

После ножевой атаки в Ницце 29 октября, в ходе которой были убиты три посетителя базилики Нотр-Дам, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил со скандальным заявлением. Мусульмане имеют право на убийство "тысяч французов " в качестве расплаты за их деяния в колониальную эпоху, написал он в Twitter. Эта запись, впрочем, в скором времени была удалена по требованию французских властей.

Призывы к насилию раздавались и в ходе антифранцузских протестов в разных странах мусульманского мира — к примеру, в Пакистане, Ливане, Индонезии и Бангладеш. Протестующие держали в руках плакаты с изображением президента Франции Эмманюэля Макрона и призывом "обезглавить богохульника". "От виртуальной ненависти до реального насилия — один шаг", — в ответ на происходящее заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция объявила исламистам войну"

Антифранцузские демонстрации начались после слов Эмманюэля Макрона о том, что ислам переживает кризис. 16 октября под Парижем было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Выступая на траурной церемонии в память о педагоге, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", — добавил он.

Позднее президент Франции опубликовал ряд сообщений на своей странице в соцсети Twitter на французском, английском и арабском языках, в которых подчеркнул приверженность Франции универсальным ценностям. "Мы уважаем все различия в духе мира. Мы не признаем сеяние ненависти и защищаем разумный способ ведения дискуссии", — написал он.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что Франция объявила войну исламизму как внутри страны, так и за ее пределами, и предупредил об угрозе новых терактов. Французские власти дополнительно мобилизовали тысячи полицейских и военных — в первую очередь, для защиты церквей и школ.

Еще в феврале Эмманюэль Макрон объявил о начале кампании против политического ислама и "исламского сепаратизма". Помимо прочего, президент подверг критике имамов, поддерживающих связи с салафитами и исламистским движением "Братья мусульмане" и чьи проповеди направлены "против республики". По этой причине президент Франции намерен в будущем запретить имамам, прошедшим обучение за рубежом, проповедовать во Франции.