Почему судно Viking Line село на мель? В Финляндии начали расследование

Центр изучения несчастных случаев (Otkes) приступил к предварительному расследованию ЧП на Viking Amorella. На основании расследования будет принято решение о том, какие специалисты необходимы для проведения фактического расследования, пишет Yle.
Глава Otkes Вели-Пекка Нурми считает очевидным, что ЧП будет изучаться досконально. Решение по данному вопросу будет принято в начале этой недели. По оценке Нурми, расследование займёт примерно 9 месяцев.
Пассажирское судно Amorella компании Viking Line село на мель 20 сентября в 12:35 вблизи Аландских островов. На корабле находился 281 человек, никто не пострадал.
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