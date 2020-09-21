Почему судно Viking Line село на мель? В Финляндии начали расследование

Глава Otkes Вели-Пекка Нурми считает очевидным, что ЧП будет изучаться досконально. Решение по данному вопросу будет принято в начале этой недели. По оценке Нурми, расследование займёт примерно 9 месяцев.

Пассажирское судно Amorella компании Viking Line село на мель 20 сентября в 12:35 вблизи Аландских островов. На корабле находился 281 человек, никто не пострадал.