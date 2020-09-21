21.09.2020, 11:32

Почему судно Viking Line село на мель? В Финляндии начали расследование

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Почему судно Viking Line село на мель? В Финляндии начали расследование
Foto: FINNISH COAST GUARD, EPA

Центр изучения несчастных случаев (Otkes) приступил к предварительному расследованию ЧП на Viking Amorella. На основании расследования будет принято решение о том, какие специалисты необходимы для проведения фактического расследования, пишет Yle.

Глава Otkes Вели-Пекка Нурми считает очевидным, что ЧП будет изучаться досконально. Решение по данному вопросу будет принято в начале этой недели. По оценке Нурми, расследование займёт примерно 9 месяцев.

Пассажирское судно Amorella компании Viking Line село на мель 20 сентября в 12:35 вблизи Аландских островов. На корабле находился 281 человек, никто не пострадал.

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