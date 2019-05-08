Почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы? Отвечает Песков

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", — цитирует Пескова ТАСС. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", — напомнил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", — добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.