Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко
В Вильнюсе иронизируют, что правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Беларуси, не проживет и суток, пишет DW.
В Вильнюсе иронизируют, что правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Беларуси, не проживет и суток, пишет DW.
Новость о том, что Следственный комитет Беларуси попытается добиться экстрадиции Светланы Тихановской, никого в Литве, где живет экс-кандидат в президенты Беларуси, не удивила. Официальный Минск регулярно предпринимает такие попытки в отношении критиков режима Лукашенко, вынужденно уехавших из страны.
В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать им другого бывшего претендента на президентский пост - Валерия Цепкало. Но если ему предъявляются обвинения в коррупции и взяточничестве, то Тихановской приписывают подготовку беспорядков и захвата правительственных зданий. Экс-кандидат через своего представителя Анну Красулину обвинения отвергла. "Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - говорится в сообщении, разосланном журналистам.
Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонной беседе с DW сказал: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".
Литва в этом вопросе не одинока, напоминает директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла: "Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Беларуси хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко".
На вопрос DW о том, не может ли отказ выдать Тихановскую еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска, заместитель главы МИД Мантас Адоменас ответил: "Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно". Отзыв посла для консультаций - дипломатическая формула, по сути, означающая снижение уровня отношений. В октябре 2020 года это стало ответом Вильнюса на аналогичный шаг Лукашенко, отозвавшего глав белорусских миссий в Литве и Польше.
Эти две страны дали убежище сотням, если не тысячам белорусов. "Любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня", - считает депутат сейма (парламента) Литвы Эмануэлис Зингерис.
Солидарность с белорусами имеет в Литве глубокие исторические корни, пояснил он в беседе с корреспондентом DW. После начала протестов в августе не проходит и дня, чтобы кто-то из литовских политиков или интеллектуалов не напоминал бы о совместном прошлом двух народов в составе Великого княжества Литовского, и о том, что исторический герб княжества и современной Литвы Витис - всадник с мечом и щитом, на котором изображен крест - одновременно является и символом белорусской государственности. На белорусском он называется "Погоня".
"Магдебургское право, даровавшее права городам, и первая в Европе конституция 3 июня 1791 года - наше общее наследие", - говорит Эмануэлис Зингерис.
Некоторые литовские политики и общественные деятели выступают за то, чтобы предоставить белорусам безвизовый режим со странами Европейского Союза, подобно существующему с Украиной, Молдовой и Грузией. "Беларусь официально входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Предоставить ее гражданам возможность беспрепятственно бывать в Европе, частью которой они по праву являются, было бы справедливо и дальновидно, - считает Зингерис. - При этом нужно блокировать въезд в Евросоюз тех приспешников режима Лукашенко, кто угнетает белорусов и издевается над ними".
Однако эта идея не пользуется поддержкой во многих других странах ЕС и в Европейской комиссии. Аргументы против приводились не раз: во-первых, это даст Лукашенко повод говорить о политической победе и выходе из изоляции, а во-вторых, трудно отделить тех, кто служит режиму, от обычных граждан. Кроме того, есть и формальный повод - паспорта Беларуси не соответствуют биометрическим стандартам, принятым в ЕС.
Светлана Тихановская продолжит жить в Вильнюсе с детьми под защитой литовского государства. Однако сделать для белорусского демократического движения больше его европейским союзникам будет нелегко.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые не верят своему счастью: раскрыта новая особенность золота
Ученые назвали самый опасный источник заражения коронавирусом
В МИД Литвы выдвинули инициативу по возврату гражданства
Что нужно регулярно удалять со смартфона: это очень важно