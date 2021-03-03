Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко

Новость о том, что Следственный комитет Беларуси попытается добиться экстрадиции Светланы Тихановской, никого в Литве, где живет экс-кандидат в президенты Беларуси, не удивила. Официальный Минск регулярно предпринимает такие попытки в отношении критиков режима Лукашенко, вынужденно уехавших из страны.

Лукашенко требует невозможного

В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать им другого бывшего претендента на президентский пост - Валерия Цепкало. Но если ему предъявляются обвинения в коррупции и взяточничестве, то Тихановской приписывают подготовку беспорядков и захвата правительственных зданий. Экс-кандидат через своего представителя Анну Красулину обвинения отвергла. "Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - говорится в сообщении, разосланном журналистам.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонной беседе с DW сказал: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

Литва в этом вопросе не одинока, напоминает директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла: "Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Беларуси хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко".

На вопрос DW о том, не может ли отказ выдать Тихановскую еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска, заместитель главы МИД Мантас Адоменас ответил: "Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно". Отзыв посла для консультаций - дипломатическая формула, по сути, означающая снижение уровня отношений. В октябре 2020 года это стало ответом Вильнюса на аналогичный шаг Лукашенко, отозвавшего глав белорусских миссий в Литве и Польше.