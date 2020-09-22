Почему ЕС до сих пор не смог ввести санкции против Минска

В политическом руководстве ЕС все согласны, что санкции против чиновников Беларуси, ответственных за фальсификацию итогов выборов и репрессии против протестующих, необходимы. И все же окончательное решение об их введении Евросоюз не может принять уже несколько недель. Очередную попытку разблокировать этот процесс в Брюсселе предприняли 21 сентября министры иностранных дел.

Кипр блокирует санкции в отношении Беларуси

После их заседания верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил сообщения, что санкций против Минска в этот день опять не будет. "Министры обсудили санкции. И хотя есть четкая воля их принять, сделать это сегодня оказалось невозможным", — отметил Боррель.

Вначале он не хотел подтверждать то, о чем писали многие СМИ, включая DW — санкции в отношении Беларуси блокирует Кипр , который в обмен на с вое согласие добивается введения Евросоюзом санкций против Турции за разведку ею газа в спорных водах восточного Средиземноморья. Причина такой сдержанности Борреля и других чиновников ЕС в том, что в Брюсселе не принято оглашать трудности, возникающие при принятии острых политических решений.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель даже отметил, что утверждение санкций и не значилось в повестке дня в понедельник, ведь в пятницу послы стран ЕС так и не смогли достичь единогласия. Но он добавил, что по итогам "политической дискуссии" главы МИД всех стран ЕС поддерживают введение ограничительных мер.

И лишь после вопроса о том, почему Кипр обвиняют в блокировании санкций, Боррель разговорился. "Я ни в чем не обвинял Кипр!.. Вы можете назвать это, как хотите: блокированием или отсутствием согласия. Но факт остается фактом: нам необходимо единогласие, а для него нам не хватает одной страны. И эта страна — Кипр", — признал Боррель. Он добавил, что Кипр не против санкций в отношении Беларуси, но готов дать свое согласие на них только при одновременном введении санкций в отношении Турции.

Как известно, санкции в ЕС вводятся только с согласия всех государств-членов. Решить эту проблему мог бы переход к принятию такого решения квалифицированным большинством, как это предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем послании "О положении в Евросоюзе" . Впрочем, такая же инициатива два года назад не получила практического воплощения.