Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине

В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов. Победу в них почти с трехкратным перевесом одерживает актер Владимир Зеленский. Он набирает около 73 процентов голосов, как показали итоговые данные Национального экзитпола на момент закрытия избирательных участков.

У его основного соперника — действующего главы государства Петра Порошенко — около 25,5 процента.

После обработки 76 процентов бюллетеней в ночь на понедельник, 22 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что за Зеленского проголосовали 73 процента, а за Порошенко — 24,6 процента избирателей.

Наибольшую поддержку Зеленскому, согласно экзитполу, обеспечил восток Украины (там у него 87,3 процента). За Порошенко, напротив, активнее всего голосовали на западе (41,3 процента).

Порошенко признал свое поражение

Вскоре после поступления первых предарительных данных опросов действующий президент признал свое поражение.

Зеленский подтвердил, что Порошенко позвонил ему, поздравил с победой и предложил свою помощь "в любое время". Зеленский обещал обратиться к Порошенко за советом, когда почувствует в этом необходимость, а также не исключил, что последний может получить некую должность.

Действующий президент Украины указал, что уже в следующем месяце покинет свой пост. "Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", — подчеркнул он.

Впереди — инаугурация. По закону она должна состояться до 3 июня. При этом к 1 мая Центральная избирательная комиссия Украины обязана подвести официальные итоги выборов, а еще в течение трех дней — обнародовать их.

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