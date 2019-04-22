Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине

В Украине завершился второй тур президентских выборов. DW напоминает о самых важных событиях этого дня.
В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов. Победу в них почти с трехкратным перевесом одерживает актер Владимир Зеленский. Он набирает около 73 процентов голосов, как показали итоговые данные Национального экзитпола на момент закрытия избирательных участков.
У его основного соперника — действующего главы государства Петра Порошенко — около 25,5 процента.
После обработки 76 процентов бюллетеней в ночь на понедельник, 22 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что за Зеленского проголосовали 73 процента, а за Порошенко — 24,6 процента избирателей.
Наибольшую поддержку Зеленскому, согласно экзитполу, обеспечил восток Украины (там у него 87,3 процента). За Порошенко, напротив, активнее всего голосовали на западе (41,3 процента).
Порошенко признал свое поражение
Вскоре после поступления первых предарительных данных опросов действующий президент признал свое поражение.
Зеленский подтвердил, что Порошенко позвонил ему, поздравил с победой и предложил свою помощь "в любое время". Зеленский обещал обратиться к Порошенко за советом, когда почувствует в этом необходимость, а также не исключил, что последний может получить некую должность.
Действующий президент Украины указал, что уже в следующем месяце покинет свой пост. "Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", — подчеркнул он.
Впереди — инаугурация. По закону она должна состояться до 3 июня. При этом к 1 мая Центральная избирательная комиссия Украины обязана подвести официальные итоги выборов, а еще в течение трех дней — обнародовать их.
Зеленский — о России
После поступления предварительных результатов соперники выступили перед журналистами — каждый в своем штабе.
Зеленскому задали вопрос о дальнейшем выстраивании отношений с Россией. Он пообещал перезагрузку минского процесса и продолжение работы в "нормандском формате".
При этом политик признал, что задача номер один на текущий момент — добиться возвращения всех украинских заключенных, включая задержанных в Керченском проливе моряков. "Не могу обещать, но сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — подчеркнул он.
"Уйду из офиса, но не из политики"
Петр Порошенко в свою очередь отметил, что покидает свой пост, но не политику. Он пояснил, что его команда продолжит "работать над сохранением международной коалиции в поддержку Украины и режима санкций" в отношении России.
Кроме того, президент подчеркнул, что до своего ухода еще расчитывает подписать закон об украинском языке как государственном, — в том случае, если Верховная Рада одобрит его до конца апреля.
Поздравления ЕС и НАТО
В ночь на понедельник, 22 апреля, в адрес Владимира Зеленского начали поступать первые поздравления.
Председатель Европейского Совета Дональд Туск в Twitter назвал минувшие сутки "решающим днем для Украины". Он вывел свою политическую формулу для Украины, написав: "Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Киев "является важным партнером НАТО" и альянс "с нетерпением ждет продолжения сотрудничества". С президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский даже успел пообщаться по телефону. После чего в его Facebook появилась запись на французском: "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку!"
Президент США Дональд Трамп позвонил и поздравил Зеленского с победой, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
На предварительные результаты выборов отреагировали и в МИД РФ. По мнению представителя министерства Марии Захаровой, в Москве верят, что при новом президенте "Украина может осуществить перезагрузку".
Системных нарушений не было
Голосование 21 апреля проходило в спокойной обстановке. В ЦИК Украины отметили, что в целом нарушений, способных повлиять на ход выборов, не было. "Сообщения в правоохранительные органы были, но они — не системные и их меньше, чем в первом туре", — отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.
В МВД Украины ближе к вечеру сообщили, что зафиксировали более тысячи обращений о нарушениях и открыли 12 уголовных дел. "Больше всего обращений о незаконной агитации, фотографирования, повреждения бюллетеня", — заявил советник МВД Украины Иван Стойко.
Что обсуждали Порошенко и Зеленский во время дебатов
Директор коммуникации МВД Артем Шевченко, в свою очередь, сообщил об отсутствии нарушений. "Никаких массовых фальсификаций, как в 2004, и революции после них. Никакого давления и никаких "каруселей". Почти не было печально известных "сеток", кроме редких вовремя выявленных попыток", — отметил он.
"Закон есть закон"
Одним из нарушений, которое получило наиболее широкое освещение в СМИ, стал проступок, допущенный на избирательном участке самим Зеленским. Перед тем, как бросить бюллетень в урну, он продемонстрировал документ на камеру. В бланке политик отметил самого себя.
Через некоторое время в штаб Зеленского прибыли сотрудники Нацполиции Украины. Они вручили политику протокол об административном правонарушении за то, что он раскрыл тайну голосования и агитировал за себя. Ему выписали штраф. На замечание полицейского, что он должен составить протокол, Зеленский отреагировал спокойно: "Нарушил. Закон есть закон".