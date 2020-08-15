15.08.2020, 12:11

По следам Балтийского пути. Жители Латвии выстроятся в цепь солидарности до Беларуси

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25 aasta mõõdumist Bali ketist
25 aasta mõõdumist Bali ketistFoto: Zinas Kazėnas, DELFI.LT

Воодушивившись идеей литовцев, латвийские активисты решили организовать цепь из людей до границы Беларуси. Предполагается, что акция начнется в Даугавпилсе и пройдет по примеру Балтийского пути в дни восстановления независимости Латвии, пишет портал Mixnews.

Об этом сообщается на специально созданной в Twitter странице @free_Belarus_lv с новостями о происходящем в этой стране, переведенными на латышский язык и с хэштегами #FreedomforBelarus, #жывебеларусь.

"Вы помните наш мирный протест "Балтийский путь" 23 августа 1989 года? 23 августа 2020 года литовцы организуют цепочку людей от Вильнюса до границы с Беларусью. У нас тоже есть граница с Беларусью", — сказано в сообщении.

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