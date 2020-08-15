По следам Балтийского пути. Жители Латвии выстроятся в цепь солидарности до Беларуси

Об этом сообщается на специально созданной в Twitter странице @free_Belarus_lv с новостями о происходящем в этой стране, переведенными на латышский язык и с хэштегами #FreedomforBelarus, #жывебеларусь.

Iedvesmojoties no Lietuvas, ierosinām arī mūsu valstī veidot cilvēku ķēdi līdz Baltkrievijas robežai (patreiz, domājams no Daugavpils). PIETEIKŠANĀS TE: https://t.co/wkjknCFKtF https://t.co/GPrTcn0CeL — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) August 14, 2020

"Вы помните наш мирный протест "Балтийский путь" 23 августа 1989 года? 23 августа 2020 года литовцы организуют цепочку людей от Вильнюса до границы с Беларусью. У нас тоже есть граница с Беларусью", — сказано в сообщении.