По примеру Эстонии? Шведские военные в случае войны будут изымать частные автомобили

На следующей неделе пара тысяч человек по всей стране получат письма, в которых говорится, что их транспортные средства, будь то автомобиль, трактор или снегоход, могут быть использованы в случае начала военных действий, пишет портал justnu.ru.

"Последний раз шведские вооруженные силы делали такое в 1990-х годах, но гораздо в больших масштабах", — говорит Otto Gröntoft, майор Генерального штаба шведских вооруженных сил и руководитель проекта по изъятию автомобилей.

Выбранные транспортные средства могут использовать, как в вооруженных силах, так и в гражданской обороне, и причина этого заключается в том, что в Швеции проходит подготовка общества и государственных структур на случай возможной войны.

Если изъятое транспортное средство не будет возвращено владельцу, то ему будет предложена компенсация.

Delfi писал ранее, что Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны Эстонии на основании регистров выявили около 2700 находящихся в частном владении транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.

Речь может идти как о частных, так о принадлежащих предприятиям транспортных средствах. Принудительное использование частных транспортных средств будет производиться только в том случае, когда другие возможности окажутся исчерпанными.

Принудительное использование — это временное пользование имуществом в целях государственной обороны.

Отмечается, что в мирное время для владельца такого транспортного средства в связи с обязательством по принудительному использованию ничего не изменится, разве что в случае уничтожения или продажи транспортного средства он должен будет сообщить об этом соответствующим инстанциям.