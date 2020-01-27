По посольству США в Багдаде нанесли тройной ракетный удар "Катюшами"

"Зеленая зона" в Багдаде, где располагаются иностранные посольства, а также правительственные здания Ирака, подверглись ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на два источника в силах безопасности страны. Три упавших снаряда использовались в советских боевых машинах реактивной артиллерии "Катюша".
Американские источники Al Arabiya уточнили, что ракеты упали внутри комплекса посольства. Собеседник телеканала Al Sumaria отметил, что один из снарядов повредил здание дипмиссии. По данным агентства INA, в результате никто не погиб. Другие СМИ сообщали, что в результате произошедшего пострадал как минимум один человек. Al Sumaria говорил о трех раненых.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди осудил атаку, назвав ее "агрессией". В своем заявлении премьер отметил, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Об этом сообщает "Коммерсант".
Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов в связи с продолжающимися ракетными ударами, сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепа.
"Ситуация в области безопасности остается напряженной, а поддерживаемые Ираном вооруженные группы остаются угрозой. Поэтому мы сохраняем бдительность", — сказал представитель Госдепа. Он отметил, что, по данным департамента, с сентября 2019 года на посольства США в Ираке было совершено 14 нападений, организованных Ираном и поддерживаемыми им ополченцами.
3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" (Народные мобилизационные силы Ирака) Абу Махди аль-Мухандис. Вместе с ними погибли еще четверо иранских и четверо иракских военных.
Согласно полученным перед американской операцией разведданным, Сулеймани занимался подготовкой мощного удара по американским военным подразделениям. Этот удар готовился в отместку за американские удары 29 декабря по позициям "Хизбаллы" в Ираке. Тогда погибли 28 ополченцев. Американские власти объяснили удары нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.
Через сутки после американских ударов толпа протестующих в Багдаде пошла на штурм американского посольства. Эти беспорядки, по данным США, были организованы Тегераном.
9 января один из шиитских лидеров шейх Кайс аль-Хазали заявил телеканалу "Аль-Маядин", что ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.
Иран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.
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