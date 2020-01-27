По посольству США в Багдаде нанесли тройной ракетный удар "Катюшами"

Американские источники Al Arabiya уточнили, что ракеты упали внутри комплекса посольства. Собеседник телеканала Al Sumaria отметил, что один из снарядов повредил здание дипмиссии. По данным агентства INA, в результате никто не погиб. Другие СМИ сообщали, что в результате произошедшего пострадал как минимум один человек. Al Sumaria говорил о трех раненых.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди осудил атаку, назвав ее "агрессией". В своем заявлении премьер отметил, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Об этом сообщает "Коммерсант".

Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов в связи с продолжающимися ракетными ударами, сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, а поддерживаемые Ираном вооруженные группы остаются угрозой. Поэтому мы сохраняем бдительность", — сказал представитель Госдепа. Он отметил, что, по данным департамента, с сентября 2019 года на посольства США в Ираке было совершено 14 нападений, организованных Ираном и поддерживаемыми им ополченцами.