03.07.2020, 21:49

По делу об афере на 40 млн рублей задержана замглавы Минобрнауки РФ

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Politseipildid
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы сегодня изберет им меру пресечения", — сказал источник.

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