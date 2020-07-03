По делу об афере на 40 млн рублей задержана замглавы Минобрнауки РФ

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы сегодня изберет им меру пресечения", — сказал источник.
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