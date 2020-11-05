По делу о нападении в Ницце задержан еще один человек

Deutsche Welle EST

В Париже по делу о нападении в Ницце был задержан еще один человек. 17-летний мужчина задержан в связи с тем, что он состоял в переписке с преступником, сообщает в среду, 4 ноября, агентство dpa. Ранее трое мужчин, задержанных в связи с нападением, были отпущены на свободу, еще трое фигурантов дела остаются под стражей.