Письма и звонки с угрозами: Еврейская община Литвы закрывает синагогу в Вильнюсе

Она также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе. "В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. В контексте царящей и нагнетаемой напряженности ни община, ни Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей", — говорится в сообщении.

ЕОЛ выражает возмущение и в связи с организуемым в среду националистами митингом у памятника Королю Миндаугасу в Вильнюсе. Организаторы митинга говорят, что реагируют на снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке — генералу Ветре и на переименование аллеи им. Казиса Шкирпы.

В связи с тем, что Еврейская община Литвы из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу, мэрия Вильнюса утверждает, что Вильнюс — это город, безопасный для всех.