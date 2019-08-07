Письма и звонки с угрозами: Еврейская община Литвы закрывает синагогу в Вильнюсе
Еврейская община Литвы (ЕОЛ) во вторник сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе.
Еврейская община Литвы (ЕОЛ) во вторник сообщила о том, что из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе.
Она также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе. "В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. В контексте царящей и нагнетаемой напряженности ни община, ни Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей", — говорится в сообщении.
ЕОЛ выражает возмущение и в связи с организуемым в среду националистами митингом у памятника Королю Миндаугасу в Вильнюсе. Организаторы митинга говорят, что реагируют на снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке — генералу Ветре и на переименование аллеи им. Казиса Шкирпы.
В связи с тем, что Еврейская община Литвы из-за угроз закрывает на неограниченное время Вильнюсскую синагогу, мэрия Вильнюса утверждает, что Вильнюс — это город, безопасный для всех.
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