Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко отмечают у него положительную динамику. По словам супруги писателя Ирины Лукьяновой, Быков еще очень слаб и плохо себя чувствует.

20 апреля Лукьянова сообщила о положительной динамике в состоянии супруга — он начал реагировать на внешние раздражители.

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе 17 апреля. Ему стало плохо в самолете. Писателя погрузили в медикаментозную кому. Спустя несколько часов Быкова доставили в Москву, специалисты отметили, что состоянию больного ничего не угрожает.

Ранее в прессе появилась информация о том, что врачи диагностировали у писателя инфаркт головного мозга. Однако издатель ”Новой газеты” Дмитрий Муратов опроверг эту информацию.