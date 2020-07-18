Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Отмечается, что на судно напали примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени в пятницу, 17 июля.

В настоящее время танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже отправлено другое судно.

По данным РИА ”Новости”, ранее в консульстве России в Абудже сообщили, что российское посольство в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.