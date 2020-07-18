Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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