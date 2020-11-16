Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС

Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.

Полет к МКС занял чуть более суток. "Драгон" пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.