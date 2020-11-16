16.11.2020, 15:30

Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС


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Работа внутри корабля Space X
Работа внутри корабля Space XФото: SpaceX/via Globallookpress.com

Утром во вторник космический корабль "Драгон" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.

Полет к МКС занял чуть более суток. "Драгон" пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.

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