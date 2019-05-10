Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына

Согласно сообщению северокорейского государственного информагентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности". "Находясь на командном пункте, высший руководитель Ким Чен Ын дал указание начать учения", — проинформировало агентство в пятницу, 10 мая.

По информации госагентства Северной Кореи, учения прошли успешно, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".

ЦТАК не указало, об оружии какого типа идет речь — в сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд".

В Сеуле сообщили о запуске Пхеньяном двух ракет

Накануне генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, по всей видимости, малой дальности. По сведениям Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая — 420 км.

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", оценка Пентагона почти не отличается от данных Сеула. Представитель Минобороны США Дейв Истберн заявил о том, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.