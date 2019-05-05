Пхеньян назвал цель ракетных запусков

Северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.

Цель учения состояла в том, чтобы проверить работоспособность ”крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения, говорится в сообщении ЦТАК.

В нем также подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил ”большое удовлетворение” субботними учениями и подчеркнул, что северокорейские войска должны оставаться ”в состоянии повышенной готовности” и повышать свою боеспособность для ”защиты политического суверенитета и экономической самостоятельности страны”, сказано в сообщении агентства.

Учебные стрельбы, о которых идет речь, состоялись утром 4 мая. Первыми о них сообщили южнокорейские военные. В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое цитировало агентство Yonhap, говорилось, что было несколько пусков, которые были произведены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 мск) из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря.