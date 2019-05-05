05.05.2019, 09:30

Пхеньян назвал цель ракетных запусков

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РБК
EST
Пхеньян назвал цель ракетных запусков
Foto: AP/SCANPIX

По сообщению государственного агентства ЦТАК, это были учебные стрельбы. Их целью было проверить работоспособность крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности ради ”защиты политического суверенитета”.

Северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.

Цель учения состояла в том, чтобы проверить работоспособность ”крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения, говорится в сообщении ЦТАК.

В нем также подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил ”большое удовлетворение” субботними учениями и подчеркнул, что северокорейские войска должны оставаться ”в состоянии повышенной готовности” и повышать свою боеспособность для ”защиты политического суверенитета и экономической самостоятельности страны”, сказано в сообщении агентства.

Учебные стрельбы, о которых идет речь, состоялись утром 4 мая. Первыми о них сообщили южнокорейские военные. В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое цитировало агентство Yonhap, говорилось, что было несколько пусков, которые были произведены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 мск) из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря.

Это уже вторые испытания, проводимые Северной Кореей, после неудачного саммита США — КНДР, который в феврале проходил в Ханое. Это была вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, посвященная вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча закончилась досрочно, стороны ни о чем не договорились. Позднее Ким Чен Ын пояснял, что в Ханой Соединенные Штаты приехали с ”совершенно неосуществимыми планами”. Он призвал Штаты смягчить свою позицию на переговорах по денуклеаризации, в противном случае Вашингтон ”вообще не сможет получить то, чего он хочет”.

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