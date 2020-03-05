Петербургский международный экономический форум и не только. Какие события по всему миру отменены и перенесены из-за коронавируса?

Из-за распространения коронавируса по всему миру отменяются события: от престижных европейских фестивалей и профессиональных ярмарок до концертов поп-звезд и модных показов. Вот список событий, которые отменили или перенесли из-за эпидемии. Вероятно, он будет пополняться — так как число случаев заражения по всему миру растет, пишет "Медуза".
Отменены
Петербургский международный экономический форум
Лондонская книжная ярмарка
Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии
Рынок телепроектов MIPTV в Каннах
Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах
Женевский автосалон
Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве
Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне
Ярмарка Art Basel Hong Kong
Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио
Стадионный концерт BTS в Сеуле
Первый этап MotoGP в Катаре
Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке
Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин
Перенесены в онлайн
Шоу Giorgio Armani
Конференция Adobe Summit Microsoft
Конференция MVP Summit
Конференция Cloud Next
Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference
Перенесены на другую дату
Конференция разработчиков GDC — на лето
Миланская мебельная выставка — на июнь
Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль
Ганноверская промышленная ярмарка — на июль
Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август
Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь
Гастроли Дениса Мацуева в Азии — на ноябрь, в Европе — на май
Премьера фильма ”Не время умирать” — на ноябрь
Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь
Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок
Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок
Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок
Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок
Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок
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