Петербургский международный экономический форум и не только. Какие события по всему миру отменены и перенесены из-за коронавируса?

rus.delfi.ee EST

Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik

Из-за распространения коронавируса по всему миру отменяются события: от престижных европейских фестивалей и профессиональных ярмарок до концертов поп-звезд и модных показов. Вот список событий, которые отменили или перенесли из-за эпидемии. Вероятно, он будет пополняться — так как число случаев заражения по всему миру растет, пишет "Медуза".