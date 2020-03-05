05.03.2020, 20:29

Петербургский международный экономический форум и не только. Какие события по всему миру отменены и перенесены из-за коронавируса?


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Петербургский международный экономический форум и не только. Какие события по всему миру отменены и перенесены из-за коронавируса?
Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik

Из-за распространения коронавируса по всему миру отменяются события: от престижных европейских фестивалей и профессиональных ярмарок до концертов поп-звезд и модных показов. Вот список событий, которые отменили или перенесли из-за эпидемии. Вероятно, он будет пополняться — так как число случаев заражения по всему миру растет, пишет "Медуза".

Отменены

  • Петербургский международный экономический форум
  • Лондонская книжная ярмарка
  • Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии
  • Рынок телепроектов MIPTV в Каннах
  • Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах
  • Женевский автосалон
  • Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве
  • Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне
  • Ярмарка Art Basel Hong Kong
  • Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио
  • Стадионный концерт BTS в Сеуле
  • Первый этап MotoGP в Катаре
  • Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке
  • Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин

Перенесены в онлайн

  • Шоу Giorgio Armani
  • Конференция Adobe Summit Microsoft
  • Конференция MVP Summit
  • Конференция Cloud Next
  • Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference

Перенесены на другую дату

  • Конференция разработчиков GDC — на лето
  • Миланская мебельная выставка — на июнь
  • Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль
  • Ганноверская промышленная ярмарка — на июль
  • Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август
  • Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь
  • Гастроли Дениса Мацуева в Азии — на ноябрь, в Европе — на май
  • Премьера фильма ”Не время умирать” — на ноябрь
  • Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь
  • Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок
  • Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок
  • Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок
  • Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок
  • Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок
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