Песков рассказал, о чем Путин и Зеленский поговорят при встрече

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры по поводу газовых вопросов на саммите ”нормандской четверки”, который пройдет в Париже 9 декабре. Об этом сообщает телеканал ”Россия-1” со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Он отметил, что у лидеров двух стран есть темы для разговора.
”Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела”, — сказал Песков.
Он также отметил, что Путин и Зеленский ранее ”весьма и весьма неплохо” общались по телефону.
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