Песков рассказал, о чем Путин и Зеленский поговорят при встрече

Он отметил, что у лидеров двух стран есть темы для разговора.

”Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела”, — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин и Зеленский ранее ”весьма и весьма неплохо” общались по телефону.