01.12.2019, 16:31

Песков рассказал, о чем Путин и Зеленский поговорят при встрече

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Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi asetab pärja võidusambale
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi asetab pärja võidusambaleFoto: Ilmar Saabas

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры по поводу газовых вопросов на саммите ”нормандской четверки”, который пройдет в Париже 9 декабре. Об этом сообщает телеканал ”Россия-1” со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что у лидеров двух стран есть темы для разговора.

”Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела”, — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин и Зеленский ранее ”весьма и весьма неплохо” общались по телефону.

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