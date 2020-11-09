Первый успех в борьбе с коронавирусом: вакцина Pfizer и BioNTech "эффективна на 90%"

Это первая вакцина, эффективность которой была доказана в ходе клинических испытаний, пишет newsru.co.il.

Вакцина этих двух фирм была протестирована на 43500 испытуемых в шести странах (США, Германии, Бразилии, Аргентине, ЮАР и Турции) и не вызвала опасений о наличии каких-либо побочных эффектов.

Вакцина дается в двух дозах с интервалом в три недели. Через неделю после получения второй дозы вакцина должна предотвратить заражение коронавирусом. То есть, иммунитет от коронавирусной инфекции появляется через 28 дней после получения первой дозы вакцины.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что это "великий день для науки и человечества".

Компании намерены подать прошение на срочное утверждение вакцины американским Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Руководство Pfizer считает, что уже к концу этого года компания сможет произвести 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года – 1,3 миллиарда доз.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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