Первый случай за многие годы: в Латвии от бешенства умерла женщина

О том, что женщина умерла от бешенства свидетельствуют предварительные анализы, указали в центре. Специалисты учреждения расследуют, как много людей имели существенный для заражения контакт с умершей пациенткой. На данный момент начата вакцинация 60 человек.

Это первый такой случай с 2003 года, сообщает LETA. ПВС отмечает, за последние годы не было констатировано ни одного случая бешенства животных в Латвии. Последний раз это заболевание у диких животных было найдено в 2010 году, у домашних животных — в 2012 году.

Однако, заболевание все еще распространено за границей — среди лис и енотовидных собак. А также есть регионы мира, где бешенство встречается среди бродячих собак, уличных котов. Поэтому во время путешествий ПВС призывает быть осторожными и беречь своих домашних животных.

Домашние животные чаще всего заражаются бешенством после контакта с дикими животными. Единственный эффективный метод борьбы с заболеванием — это вакцинация. Поэтому призывает и впредь прививать домашних животных от бешенства, даже если страна признана свободной от бешенства.