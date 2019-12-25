Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"

Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".
Поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург — Севастополь" отправился от станции "Тамань-Пассажирская" — последней перед мостом со стороны Краснодарского края — после двух часов ночи.
Вскоре состав въехал на железнодорожную часть транспортного перехода. Пассажиры увидели две арки (железнодорожную и автомобильную) Крымского моста, ярко подсвеченные в цвета российского триколора.
Поезд оказался на крымском берегу примерно через 24 минуты.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым (в обход Украины).
Поезд из Петербурга в Севастополь отправился в путь с Московского вокзала Северной столицы в понедельник, в 14:00. Состав должен преодолеть расстояние в 2 471 километр за 43,5 часа. Ориентировочное время прибытия в Севастополь — 09:25 мск 25 декабря.
У питерской "Таврии" от "головы" до "хвоста" 17 вагонов — столько же, сколько городов на Крымском полуострове.
Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала российской столицы вечером 24 декабря. В составе — 16 двухэтажных вагонов. Поезду предстоит проехать 2 009 км, время в пути — 33 часа.
Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым — транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), акционеры которой не раскрываются.
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