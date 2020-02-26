Первые заболевшие: коронавирус поразил две популярные у туристов Эстонии страны Европы

В Греции носителем инфекции оказалась 38-летняя жительница Салоник, которая вернулась домой после посещения севера Италии. По словам Циодраса, заболевшая находится под наблюдением врачей в одной из городских больниц, передает РБК.

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

”Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом”, — сказала она.

Министр уточнила, что заболевший гражданин Грузии приехал 25 февраля из Ирана через Азербайджан.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.