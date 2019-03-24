Первые всеобщие выборы за восемь лет начались в Таиланде

збирательные участки Таиланда открылись для проведения первых всеобщих парламентских выборов с 2011 года, сообщила в воскресенье BBC News.

Ожидается, что в них примут участие около 50 миллионов избирателей.

Избирательный цикл в стране был прерван государственным переворотом 2014 года, когда власть захватили военные. Они обещали провести голосование, однако несколько раз откладывали его.

Основные противники на выборах: сторонники военных и сторонники бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата, свергнутого в 2006 году. Сейчас он скрывается за границей от обвинений в злоупотреблении властью.

В ходе голосования изберут 500 членов нижней палаты парламента. Однако, по новой конституции, 250 членов верхней палаты должны назначить военные. Обе палаты изберут премьер-министра, которому для победы необходимо набрать 50% плюс один голос. Действующая конституция ограничивает максимальное число мест, которое может занять одна партия независимо от набранных ей голосов.