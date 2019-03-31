Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

Явка составила 41,8% из 4 450 000 избирателей республики, население которой насчитывает 5 445 087 граждан. Показатель избирательной активности оказался самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов, которые проводятся в республике каждые пять лет. Впервые они состоялись в 1999 году.

Быть президентом всех словаков



Чапутова намерена работать в интересах сплочения граждан Словакии. Об этом она заявила журналистам в своем предвыборном штабе в Братиславе.

"Я буду стараться объединять словаков, получить доверие и тех, кто меня не поддержал на [президентских] выборах, - сказала она. - С покорностью принимаю возложенные на меня [народом Словакии] обязанности".

Чапутова подтвердила приверженность евроатлантической ориентации Словакии. Она сообщила, что с первым зарубежным визитом направится в Чехию. "Уважаю президента [Чехии] Милоша Земана как законно избранного главу [чешского] государства", - отметила новый глава республики.

Отношение к России



Братиславские политологи прогнозируют, что Чапутова продолжит политику сдержанного отношения к РФ, которую проводит действующий президент Словакии Андрей Киска, устранившийся от реализуемого правительством и парламентом диалога с РФ. Это следует из ее высказываний.

"Россия - сильный игрок, который многими своими действиями ставит под сомнение ценности и единство Евросоюза. Полностью поддерживаю санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма в 2014 году", - заявила недавно Чапутова.

Избранный президент тем не менее отмечает, что высоко ценит русскую культуру и интересуется историей России.

Биография Чапутовой



Зузана Чапутова (в девичестве Страпакова) родилась 21 июня 1973 года в Братиславе, где окончила юридический факультет Университета имени Коменского. При получении высшего образования она одновременно работала в администрации города Пезинка, в котором прошла большая часть ее жизни.

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Чапутова, получив диплом юриста, работала помощником адвоката и адвокатом. Преимущественно она занималась защитой прав женщин и детей, а также прав рядовых сотрудников государственных учреждений и коммерческих компаний. Избранный президент - член международной организации Environmental Law Alliance Worldwide.

Имя Чапутовой стало известно в связи с выигранным ею делом против создания обширной мусорной свалки на окраине Пезинка. Она дошла до Верховного суда Словакии и Суда Евросоюза. На посту главы государства политик намерена активно бороться за сохранение окружающей среды, что считает одной из своих основных задач в большой политике.

В декабре 2017 года Чапутова вступила в либеральную [внепарламентскую] партию "Прогрессивная Словакия". Вскоре она была избрана заместителем ее председателя. Политик покинула ее ряды в марте 2019 года, чтобы участвовать в президентских выборах как независимый кандидат.

Зузана Чапутова проживает с двумя дочерями (15 и 18 лет) в городе Пезинок. С мужем она развелась год назад. Сейчас она состоит в отношениях с музыкантом и автором песен Петером Конечным.

Полномочия президента



Словакия является парламентской республикой, и компетенции президента ограничены конституцией. Он обладает скромными возможностями в процессе выработки государственных управленческих решений.

Деятельность президента, который, согласно сложившейся в европейских парламентских демократиях традиции, номинально является главнокомандующим ВС, сводится главным образом к выполнению установленных государственным протоколом церемониальных функций. Он представляет Словакию в ходе зарубежных визитов и на важнейших международных мероприятиях. Это является одной из основных президентских обязанностей.

Кроме того, глава государства формально назначает премьер-министра и членов Конституционного суда. Он обладает правом вето на проекты законов, принимаемых депутатами парламента, но те большинством в две трети голосов могут утвердить возвращенный президентом законопроект. Ему также принадлежит право амнистировать осужденных словацкими судами, что на практике осуществляется при согласовании со структурами исполнительной власти республики.

Срок президентских полномочий действующего президента Андрея Киски, отказавшего от переизбрания из-за финансовых скандалов, истекает 14 июня.