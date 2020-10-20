Первая страна ЕС возобновила локдаун из-за коронавируса

Ирландия стала первой страной Евросоюза, вернувшей полномасштабные карантинные ограничения из-за второй волны коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Как пишет Irish Times, решение о возвращении на пятый уровень ограничений было принято правительством. Пятый уровень ограничений предполагает возвращение самоизоляции, собрания численностью более нескольких человек запрещены. Отдаляться от дома можно не более чем на пять километров. Поездки на работу будут разрешены лишь отдельным группам служащих. Работа заведений общественного питания и баров ограничена продажей на вынос. Магазины и сервисы, не торгующие жизненно важными товарами, закрываются. Заполняемость общественного транспорта ограничивается 25% от вместимости.

Исключение составят только школы — их во время этого карантина закрывать не будут.

Предварительно, в режим общенационального карантина Ирландия переходит на ближайшие шесть недель, до начала декабря. Премьер-министр страны Майкл Мартин сказал, что нынешние ограничения являются ”вероятно, самым строгим режимом [ограничений] в Европе”, но ”требуются дальнейшие действия”.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Ирландии зафикcировано 50,9 тыс. выявленных случаев коронавируса. Умерли 1852 человека. Резкий рост заболеваемости в стране фиксируется с сентября, накануне в Ирландии выявили более 1 тыс. новых случаев болезни.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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