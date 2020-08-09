Пережившая бомбардировку Хиросимы — о своих травмах, воспоминаниях и молитвах

Атомная бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года и последовавшая за этим бомбардировка Нагасаки 9 августа стали единственным на сегодняшний день боевым применением ядерного оружия. Спустя 75 лет пережившая атомный взрыв в Хиросиме жительница Японии вспоминает о трагедии.

Кейко Огура отпраздновала свой восьмой день рождения за два дня до того, как 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Она стояла во дворе своего дома всего в 2,4 километра от эпицентра взрыва. То, что девочка выжила, иначе, чем чудом, назвать нельзя.

В свои 83 года Кейко физически здорова и еще полна сил, но о травматическом опыте и о том, что пришлось ей пережить после взрыва атомной бомбы, она молчала до тех пор, пока не умер от рака ее брат. С 1980 года женщина регулярно выступает на памятных и просветительских мероприятиях — хотя со своими детьми она по-прежнему не говорит на эту тему. Для них будет слишком тяжело слушать об этом, объясняет она свое нежелание вспоминать о тех событиях. И понимает состояние выживших после теракта, которые не могут говорить о своих травмах.

Оставшаяся в живых после ядерного взрыва



"Когда взорвалась бомба, я стояла во дворе дома, за сараем, заслонившим меня от взрыва, — рассказывает пожилая женщина в беседе с DW. — Взрывная волна оглушила меня и сбила с ног, а когда я снова открыла глаза, все дома вокруг были разрушены и охвачены огнем".

Удивительно, но вся семья Кейко выжила после взрыва, хотя один из ее братьев, который находился ближе к эпицентру, позднее умер от рака, ставшего следствием радиационного облучения.

"У меня были ожоги, но не очень сильные, — говорит Огура. — Наш дом был поврежден, но не полностью разрушен, поэтому мы приняли людей, которые были ранены".

Еще во время Второй мировой войны японцам было дано указание в случае воздушных налетов укрываться на территории храмов и часовен. Недалеко от дома Кейко стоял синтоистский храм, и она вспоминает, как по направлению к нему двигался нескончаемый поток изуродованных и отчаявшихся людей. Многие из них по дороге умирали, и их тела лежали вдоль дорог.