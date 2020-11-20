Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

”Разница с предыдущими результатами находится в пределах ожидаемой погрешности, которая возникает при ручном подсчете бюллетеней. Проверка прошла успешно”, — заявила исполнительный директор некоммерческой организации VotingWorks Бен Адида. VotingWorks участвовала в пересчете результатов.

По итогам вторичной обработки бюллетеней Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.

Голоса подсчитывали вручную впервые в истории Джорджии. Наибольшее расхождение между первыми и новыми результатами составило 0,73%, зафиксированных в одном из округов.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что пересчет голосов в Джорджии ничего не значит. Команда Трампа намерена 20 ноября подать иск к итогам голосования.

Юрист пояснил, что доверия не вызывают бюллетени, присланные по почте, так как подпись избирателя находится на внешнем конверте, который потом выбрасывают. ”Фальшивые бюллетени будут пересчитаны снова. <…>Так что это ничего не значит”, — сообщил адвокат.