Перехвачена крупнейшая в истории Европы партия кокаина

Таможня Германии перехватила в порту города Гамбург крупнейшую партию кокаина за всю историю Европы. В пяти контейнерах, привезенных из Парагвая, обнаружили 16 тонн запрещенного психоактивного вещества, пишет Lenta.ru.
Немецкие власти нашли груз с кокаином 12 февраля и передали данные зарубежным коллегам. Благодаря этому 21 февраля в бельгийском Антверпене обнаружили и конфисковали другую огромную партию — более чем 7 тонн вещества. Сообщается, что наркотик был спрятан в консервные банки.
В связи с этими 23 тоннами кокаина был задержан по меньшей мере один человек — 28-летний гражданин Нидерландов. По данным таможенников, при уличной продаже этот груз принес бы наркоторговцам миллиарды евро.
20 февраля о конфискации рекордной партии кокаина сообщали в Великобритании. Правоохранители в порту Портсмута нашли 2,3 тонны кокаина в партии бананов, ввезенных из Колумбии.
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