Переговоры ЕС и Великобритании по Brexit зашли в тупик. Осталось менее суток!

На достижение соглашения обеим сторонам остаются сутки: Европарламент ранее постановил, что переговоры должны завершиться в полночь в воскресенье, 20 декабря. До конца текущего года продолжается переходный период, во время которого Великобритания сохраняет доступ к внутреннему рынку ЕС и остается в таможенном союзе.
Негативные последствия для экономики
Кроме рыболовства, главными спорными вопросами между сторонами остаются равные условия конкуренции на рынке, а также меры наказания за нарушение будущего договора по "Брекзиту". Если договоренности не будут достигнуты, обе стороны введут к концу года таможенные пошлины. Эксперты отмечают, что это будет иметь значительные негативные последствия для экономики обеих сторон.
В пятницу Европарламент начал готовиться к возможному ЧП: депутаты проголосовали за ряд чрезвычайных мер в сфере рыболовства, безопасности полетов и воздушного и наземного сообщения на случай, если торговое соглашение не будет достигнуто. Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".
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