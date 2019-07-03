Передумали? Россия может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы

По словам Слуцкого, Россия, вероятно, может не платить взносы, так как страна лишь ”усеченным образом” присутствовала в институтах Совета Европы.

Он напомнил, что около пяти лет назад российская сторона из-за Украины не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ.

На прошлой неделе заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак рассказал, когда страна расплатится с долгами перед СЕ.

Сторчак отметил, что Россия сможет выплатить все взносы только после того, как СЕ создаст ”дорожную карту”. Однако ее все еще нет и пока решение не появится на бумаге, российская сторона ”никому ничего не должна”.

”Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства”, — добавил Сторчак.

Он отметил, что в настоящее время стороны уже назначили сумму платежей, но это ”еще ничего не значит”.

Сторчак подчеркнул, что Россия расплатится перед Советом Европы, когда все нюансы будут урегулированы. В частности, после назначения графика, порядка и маршрута платежа.