03.07.2019, 18:25

Передумали? Россия может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы

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РИА "Новости"
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Передумали? Россия может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы
SlutskySputnik / Scanpix

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По словам Слуцкого, Россия, вероятно, может не платить взносы, так как страна лишь ”усеченным образом” присутствовала в институтах Совета Европы.

Он напомнил, что около пяти лет назад российская сторона из-за Украины не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ.

На прошлой неделе заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак рассказал, когда страна расплатится с долгами перед СЕ.

Сторчак отметил, что Россия сможет выплатить все взносы только после того, как СЕ создаст ”дорожную карту”. Однако ее все еще нет и пока решение не появится на бумаге, российская сторона ”никому ничего не должна”.

”Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства”, — добавил Сторчак.

Он отметил, что в настоящее время стороны уже назначили сумму платежей, но это ”еще ничего не значит”.

Сторчак подчеркнул, что Россия расплатится перед Советом Европы, когда все нюансы будут урегулированы. В частности, после назначения графика, порядка и маршрута платежа.

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