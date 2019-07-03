Передумали? Россия может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отказаться от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По словам Слуцкого, Россия, вероятно, может не платить взносы, так как страна лишь ”усеченным образом” присутствовала в институтах Совета Европы.
Он напомнил, что около пяти лет назад российская сторона из-за Украины не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ.
На прошлой неделе заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак рассказал, когда страна расплатится с долгами перед СЕ.
Сторчак отметил, что Россия сможет выплатить все взносы только после того, как СЕ создаст ”дорожную карту”. Однако ее все еще нет и пока решение не появится на бумаге, российская сторона ”никому ничего не должна”.
”Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства”, — добавил Сторчак.
Он отметил, что в настоящее время стороны уже назначили сумму платежей, но это ”еще ничего не значит”.
Сторчак подчеркнул, что Россия расплатится перед Советом Европы, когда все нюансы будут урегулированы. В частности, после назначения графика, порядка и маршрута платежа.
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