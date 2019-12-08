Пентагон сообщил об отставании от РФ в области гиперзвукового оружия

Фокус Пентагона может быть смещен в сторону соперничества в военной сфере с Москвой и Пекином, несмотря на рост числа угроз на Ближнем Востоке. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу, 7 декабря, выступая на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана (The Reagan National Defense Forum) в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния).

Эспер, занявший пост главы Пентагона в июле, назвал Россию и КНР "сегодняшними ревизионистскими державами", настаивающими на пересмотре статус-кво в мировой политике. Так, по его мнению, Москва и Пекин регулярно используют возможность применить свое право вето, чтобы заблокировать принятие решений менее влиятельными государствами.

О гиперзвуковом оружии

Американский министр также напомнил, что оборонное ведомство США вкладывает все возможные средства в разработку гиперзвукового оружия в условиях, когда Вашингтону приходится догонять Москву в этой сфере.