Пентагон испытает два типа запрещенных ракет после выхода из договора о РСМД

В августе США испытают крылатую ракету с дальностью полета около 1000 километров. Если испытания пройдут успешно, ракету развернут в течение 18 месяцев. В ноябре пройдут испытания баллистической ракеты дальностью от 3000 до 4000 километров, которую могут развернуть в течение пяти лет. Чиновники отметили, что ракеты не будут вооружены ядерным зарядом, передает "Медуза".

В августе 2019 года США выйдут из договора о РСМД, если Россия не выполнит свои обязательства по нему. Со 2 февраля США приостановили свое участие в договоре. Россия приостановила участие в марте.