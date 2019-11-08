Пекин назвал провокацией планы США разместить ракеты "на пороге" Китая

Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога" американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия — ред.) на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", — сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.
"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", — подчеркнул Фу Цун.
Он отметил, что китайские ракеты среднего радиуса действия не представляют угрозы для США — если американские корабли не будут подходить слишком быстро к территории КНР.
"Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы для Соединенных Штатов. Ну, во всяком случае, если Соединенные Штаты не будут подводить свои корабли слишком быстро к нашей территории. Помните об этом", — сказал китайский дипломат.
"США практически сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заговорили о размещении ракет среднего радиуса действия в регионе. В общем, я считаю, что здесь речь идет просто о поводе", — сказал Фу Цун.
Китайский дипломат отметил, что сразу после выхода из ДРСМД министр обороны США приехал в Азиатско-Тихоокеанский регион и стал говорить о развертывании таких ракет. "О чем они говорят ? Они говорят о передовом рубеже, о размещении ракет среднего радиуса действия практически на пороге Китая", — сказал Фу Цун.
2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор.
19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.
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