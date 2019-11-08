Пекин назвал провокацией планы США разместить ракеты "на пороге" Китая

"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия — ред.) на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", — сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.

"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", — подчеркнул Фу Цун.

Он отметил, что китайские ракеты среднего радиуса действия не представляют угрозы для США — если американские корабли не будут подходить слишком быстро к территории КНР.

"Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы для Соединенных Штатов. Ну, во всяком случае, если Соединенные Штаты не будут подводить свои корабли слишком быстро к нашей территории. Помните об этом", — сказал китайский дипломат.

"США практически сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заговорили о размещении ракет среднего радиуса действия в регионе. В общем, я считаю, что здесь речь идет просто о поводе", — сказал Фу Цун.